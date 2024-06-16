Токаев: «Курбан айт олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости»

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Лидер Казахстана поздравил соотечественников с великим праздником мусульман, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас со священным праздником Курбан айт, олицетворяющим идеалы добра и гуманизма, милосердия и сострадания, справедливости и ответственности. Это особо почитаемый и ожидаемый всеми мусульманами праздник, который содействует продвижению созидательных инициатив и благотворительных начинаний, способствует укоренению нравственных ценностей, укреплению духовной сплоченности общества», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что наша традиционная религия гармонично вплетена в общенациональный культурный код.

«В трудные времена наш народ всегда проявлял солидарность, оказывал помощь нуждающимся. Это бесценное качество нации ярко проявилось во время разрушительных весенних паводков. Уверен, благодаря единству и согласию мы сможем преодолеть любые испытания и вызовы.

Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов!

Пусть исполняются все ваши надежды и мечты!

С праздником Курбан айт!» - говорится в поздравлении.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Курбан айт

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