Токаев: Мы возродили имя священной земли Улытау

Статус отдельной области придаст импульс дальнейшему развитию региона Улытау. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Как вы знаете, моим указом этот регион был выделен в новую область. Мы возродили имя священной земли и назвали ее Улытау. Статус отдельной области придаст импульс дальнейшему развитию этого региона. Уверен, скоро здесь будут созданы новые рабочие места и улучшится благосостояние людей. Будут построены новые объекты, возрастет туристический потенциал. Первые шаги области начинаются с этого представительного собрания. Великая миссия колыбели нации – Улытау продолжается", – сказал Касым-Жомарт Токаев.