Токаев: Мы всегда будем поддерживать все начинания Татарстана в Казахстане

Президент
Президент провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Рустама Минниханова с переизбранием на пост Раиса Республики Татарстан и поблагодарил его за активное участие в упрочении казахско-российских отношений, взаимовыгодного партнерства между регионами Казахстана и Татарстаном

– Мы готовимся к государственному визиту в Москву 12 ноября. Считаем, что это рубежное событие в наших отношениях. Будут подписаны важные документы, которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества. Я знаю, что Вы посетили Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. У Вас есть планы по развертыванию предприятий на территории Казахстана. Мы приветствуем все эти планы. Мы всегда будем поддерживать все начинания Татарстана в Казахстане, – сказал Президент.

Глава государства отметил успешное сотрудничество в области машиностроения, выпуска комплектующих и нефтегазохимии. По его мнению, особого внимания заслуживают совместные инвестиционные проекты с компаниями «КАМАЗ» и «Татнефть».

Рустам Минниханов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и подтвердил заинтересованность в наращивании контактов в сферах бизнеса, промышленности, образования и культуры.

#Казахстан #Татарстан

