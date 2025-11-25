Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль Сердара Бердымухамедова как авторитетного государственного деятеля новой формации, прогрессивного и сильного лидера, последовательно укрепляющего государственность, социально-экономический потенциал и международные позиции Туркменистана.

– Вы уверенно продолжаете стратегический, ориентированный в будущее курс Национального лидера туркменского народа, Аркадага, глубокоуважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Туркменистан под Вашим созидательным руководством демонстрирует впечатляющую динамику экономического развития. В Вашей стране идет активная модернизация промышленности, транспортной инфраструктуры. Проводится большая работа по укреплению энергетического потенциала и технологической трансформации. Благодаря Вашим дальновидным инициативам в братском Туркменистане планомерно реализуются масштабные социальные проекты, поступательно развивается научно-образовательная сфера, неуклонно повышается благосостояние граждан. Все эти достижения вызывают искреннее уважение и заслуживают самой высокой оценки, – сказал Президент.

Отдельно Глава государства остановился на усилиях руководства Туркменистана по повышению международного авторитета и укреплению статуса Ашхабада как центра дипломатии, мира и стабильности.

По словам Касым-Жомарта Токаева, ярким подтверждением ответственной и активной позиции страны стала поддержанная Генеральной Ассамблеей ООН инициатива Туркменистана об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Президент отметил личный вклад Сердара Бердымухамедова в укрепление дружбы, взаимопонимания и стратегического партнерства между братскими странами.

– Уверен, у казахско-туркменских отношений большое будущее. Наглядным подтверждением этого стали итоги сегодняшних переговоров. Нет сомнений в том, что успешная реализация достигнутых договоренностей придаст мощный импульс нашему многоплановому партнерству, откроет новую страницу в летописи казахско-туркменских отношений, – считает Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь братский народ Казахстана за вручение ему высшей государственной награды – ордена «Алтын Қыран»