Об этом Глава государства заявил на совещании в Генеральной прокуратуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Необходимо провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции. Действительно, это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация. Можно с уверенностью утверждать, что по всему земному шару нарастают миграционные потоки. В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов. В этой связи приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан для обеспечения миграционного контроля. Поручаю Правительству совместно с КНБ ускорить работу в этой сфере», - подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев также поручил кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью.
«Во всем мире расширяются масштабы киберпреступности, жертвами которой ежегодно становятся тысячи казахстанцев. В настоящее время раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами, это очень низкий показатель. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью. В целях реагирования на вызовы в цифровой сфере правоохранительные структуры должны работать на опережение. Необходимо мыслить инновационно, отставание в этом вопросе недопустимо», - добавил он.