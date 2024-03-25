Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Греции

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Глава государства поздравил Катерину Сакелларопулу и греческий народ с национальным праздником – Днем независимости

Фото: t.me/aqorda_resmi
– Сегодня Греция, будучи одной из самых активных стран Европейского Союза, добивалась значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Грецией. Убежден, что спектр взаимодействия и многогранные связи между нашими странами будут и дальше расширяться, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Катерине Сакелларопулу успехов в ее ответственной деятельности, а дружественному народу Греции – благополучия.

#Токаев #поздравление #независимость #Греция

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