Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Греции

– Сегодня Греция, будучи одной из самых активных стран Европейского Союза, добивалась значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Грецией. Убежден, что спектр взаимодействия и многогранные связи между нашими странами будут и дальше расширяться, – говорится в телеграмме.