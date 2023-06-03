Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Нарендре Моди и народу Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы.

"С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о страшной железнодорожной катастрофе в Баласоре, в штате Одиша, повлекшей большие человеческие жертвы. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный час мы вновь подтверждаем нашу солидарность с народом Индии", – говорится в телеграмме.