Выступая на V Национальном курултае, Касым-Жомарт Токаев обозначил четкую позицию государства по защите семейных ценностей, морали и нравственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
- Быть патриотом Казахстана – большая гражданская ответственность! Нам не нужны крикуны, прикрывающиеся лозунгами о национальных интересах, и, тем более, непорядочные люди, пытающиеся извлечь политические дивиденды из святого чувства подлинной любви к своему Отечеству.
Ответственный и созидательный патриотизм – это упорный, добросовестный, квалифицированный труд наших граждан на всех участках – цехах и сельхозполях, медицинских учреждениях, школах, университетах и научных лабораториях, государственных учреждениях и частных компаниях, это верность Родине во время несения воинской службы и работы по обеспечению общественного порядка, - сказал Президент.
Он подчеркнул, что Казахстан должен стать страной трудолюбивых граждан, территорией Справедливости, Закона и Порядка.
- Важно, чтобы созидательный труд и сила закона подкреплялись идеологией высокой бытовой культуры, ведь во многих странах эти постулаты стали формулой успеха и благополучия. Такие базовые жизненные установки и моральные ориентиры закладываются в семье и школе. Поэтому эти фундаментальные институты должны постоянно находиться в зоне нашего особого внимания, - продолжил Токаев.
По словам Главы государства, нельзя позволить разного рода политическим авантюристам подорвать ценностное ядро нации, увлечь направить молодежь по ложному пути новомодных «альтернативных» моральных ценностей.
- Государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, а если называть вещи своими именами, аморальных моделей поведения. В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный в государственном учреждении. Но при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной, государственной позицией по вопросам морали. А позицию государства можно свести к формуле: «Каждый гражданин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не вправе», – констатировал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение он резюмировал тем, что государство будет твердо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан.