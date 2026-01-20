Токаев: Нельзя позволить политическим авантюристам подорвать ценностное ядро нации

Президент
121
Дана Аменова
специальный корреспондент

Выступая на V Национальном курултае, Касым-Жомарт Токаев обозначил четкую позицию государства по защите семейных ценностей, морали и нравственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: пресс-служба Президента РК

- Быть патриотом Казахстана – большая гражданская ответственность! Нам не нужны крикуны, прикрывающиеся лозунгами о национальных интересах, и, тем более, непорядочные люди, пытающиеся извлечь политические дивиденды из святого чувства подлинной любви к своему Отечеству.

Ответственный и созидательный патриотизм – это упорный, добросовестный, квалифицированный труд наших граждан на всех участках – цехах и сельхозполях, медицинских учреждениях, школах, университетах и научных лабораториях, государственных учреждениях и частных компаниях, это верность Родине во время несения воинской службы и работы по обеспечению общественного порядка, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Казахстан должен стать страной трудолюбивых граждан, территорией Справедливости, Закона и Порядка.

- Важно, чтобы созидательный труд и сила закона подкреплялись идеологией высокой бытовой культуры, ведь во многих странах эти постулаты стали формулой успеха и благополучия. Такие базовые жизненные установки и моральные ориентиры закладываются в семье и школе. Поэтому эти фундаментальные институты должны постоянно находиться в зоне нашего особого внимания, - продолжил Токаев.

По словам Главы государства, нельзя позволить разного рода политическим авантюристам подорвать ценностное ядро нации, увлечь направить молодежь по ложному пути новомодных «альтернативных» моральных ценностей.

- Государство обязано стоять на страже традиционных культурных ценностей, противодействовать пропаганде деструктивных, а если называть вещи своими именами, аморальных моделей поведения. В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный в государственном учреждении. Но при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящиеся с официальной, государственной позицией по вопросам морали.  А позицию государства можно свести к формуле: «Каждый гражданин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не вправе», – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение он резюмировал тем, что государство будет твердо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан.

#Токаев #патриотизм #курултай

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Загадка трех колокольчиков
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
У Казахстана – четыре квоты
Проявили характер на старте турнира
Открылась именная smart-аудитория
Когда мороз становится угрозой
Популярность библиотек растет
Сюрприз на церемонии присяги
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Подарили рыбный день
Операции при помощи робота
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Токаев поручил взять под особый контроль дело об убийстве Н…
Глава государства высказал претензии фонду «Самрук-Казына»
Президент - об Авраамских соглашениях: Уверен в правильност…
Президент: В срочном порядке следует дать точную оценку гид…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]