Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай призвал казахстанцев остерегаться различной лживой информации и фейков, сообщает Kazpravda.kz.

«В нашей стране началась большая политическая кампания. Конечно, после объявления выборов возможны различные дискуссии. Но могут появиться и те, кто высказывает идеи, противоречащие интересам нашей страны, и даже распространяет ложную информацию. Мы должны остерегаться этого», – предупредил президент РК.

Он отметил, что после объявления выборов усилилось распространение различной лживой информации, фейков, активизировались кибератаки.

«И это неспроста. Определенные внешние силы таким образом намерены посеять смуту в нашей стране. Они хотят воспрепятствовать позитивным изменениям в Казахстане. Но мы не свернем с избранного курса», – заявил Касым-Жомарт Токаев.