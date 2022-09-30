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Президент , Общество
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай призвал казахстанцев остерегаться различной лживой информации и фейков, сообщает Kazpravda.kz.

«В нашей стране началась большая политическая кампания. Конечно, после объявления выборов возможны различные дискуссии. Но могут появиться и те, кто высказывает идеи, противоречащие интересам нашей страны, и даже распространяет ложную информацию. Мы должны остерегаться этого», – предупредил президент РК.

Он отметил, что после объявления выборов усилилось распространение различной лживой информации, фейков, активизировались кибератаки.

«И это неспроста. Определенные внешние силы таким образом намерены посеять смуту в нашей стране. Они хотят воспрепятствовать позитивным изменениям в Казахстане. Но мы не свернем с избранного курса», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

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