Токаев – о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству

Президент
139
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о фатальных последствиях январских протестов 2022 года в интервью газете Turkistan, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Almaty.tv

По словам Главы государства, основная картина давно восстановлена. В расследовании этих событий правоохранительные органы действовали в тесном контакте с представителями гражданского общества. Было создано несколько общественных комиссий, возглавляемых известными правозащитниками, что обеспечило объективный подход к делу и позволило внести ясность в отношении всех эпизодов.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить им благодарность за проявленную гражданскую ответственность, профессионализм. Еще в марте 2022 года в Парламенте состоялись специальные общественные слушания, на которых была дана подробная оценка событиям и конечным целям преступников, посягнувших на конституционный порядок. Некоторые судебные процессы продолжаются, как продолжается и поиск похищенного в дни Қаңтара многочисленного оружия. Тогда в руки преступников попало более трех тысяч единиц оружия, но благодаря действиям силовиков большинство схронов уже найдено.

Участники дискуссий о Қаңтаре зачастую уходят в детали, не имеющие значения для понимания всей глубины кризиса. Винить их в этом было бы несправедливо, но эмоции – это плохой попутчик в поисках истины. Много говорят о хаосе в Алматы, и это можно понять, но надо помнить, что массовые беспорядки будто по мановению палочки злого волшебника, а если быть точным, по приказу путчистов, одновременно охватили двенадцать городов страны и привели к захвату многих областных акиматов и зданий правоохранительных органов», – отметил Токаев.

Также он добавил, что зачинщики беспорядков под кураторством специалистов по «революциям» воспользовались решением Правительства повысить цены на топливо и спровоцировали выход людей на массовые демонстрации.

Затем была спровоцирована паника среди граждан, госслужащих и, что удивительно, среди значительной части силовиков, которые стали покидать места несения службы, оставляя секретные документы, оружие. Не выдержали экзамен на верность Отечеству и профессионализм ряд руководителей КНБ и МВД.

«Особенно наглядно это проявилось в Алматы – главном направлении удара путчистов. Издевательства над военнослужащими и жителями города достигли крайней степени, погромы, поджоги, грабежи административных зданий, торговых центров, магазинов, банков требовали чрезвычайных мер. Сейчас, по истечении времени, некоторые недобросовестные и недалекие люди со злорадством несут околесицу, сознательно обходя тему спасения государства от более масштабного гражданского хаоса с фатальными последствиями», – заключил Глава государства.

#Токаев #интервью #газета #Кантар

