Токаев о спасательных работах на шахте: "Надо бороться до самого конца, день и ночь"

Президент поручил информировать граждан о ситуации в Карагандинской области каждые 10-15 минут, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко.

О ходе спасательных работ и текущей обстановке доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, передает Акорда.

"В шахте на момент аварии находились 252 человека. Самостоятельно поднялись 206 работников. На данный момент в аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений, 55 горноспасателей и 12 единиц техники. Работы ведутся в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Работа будет продолжаться круглосуточно", – сказал Шарипханов.

Глава государства поручил продолжить поисково-спасательную операцию в усиленном режиме с привлечением всех необходимых средств.

"Сейчас граждане ставили вопрос о предоставлении им информации каждые 10-15 минут. Если возможно, надо это обеспечить. Предоставьте одного человека, который будет общаться с людьми. Нельзя их изолировать и оставлять без информации. Это очень чувствительный и абсолютно недопустимый момент. Надо бороться до самого конца, день и ночь", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.