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Токаев обсудил с основателем ЕРАМ Systems перспективы создания в Казахстане технологического хаба
Президент Казахстана встретился с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.
Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.
Компания является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ.
Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор компании Coursera Джефф Маджионкалда рассмотрели вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов.
Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.