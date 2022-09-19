Токаев обсудил с основателем ЕРАМ Systems перспективы создания в Казахстане технологического хаба

Президент Казахстана встретился с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Собеседники рассмотрели перспективы создания в Казахстане полноценного технологического хаба и вопросы повышения человеческого капитала в IT-сфере.

Компания является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и сложных цифровых платформ.

Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор компании Coursera Джефф Маджионкалда рассмотрели вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов.

Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.