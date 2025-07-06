Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС РК пришли на помощь туристу из Южной Кореи.

Во время рейдовых мероприятий вдоль горной реки в районе Большого Алматинского озера спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС заметили мужчину, лежащего у края склона.

Как выяснилось, гражданин Республики Корея 1993 г.р. во время поездки на электровелосипеде не справился с управлением на сложном участке и упал, получив травму.

Спасатели пробрались к пострадавшему сквозь каменистую местность, с резкими перепадами высот и оказали первую медицинскую помощь на месте.

От госпитализации велосипедист отказался.