Токаев обсудил с президентом Шри-Ланки облегчение условий визового режима

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На полях форума Berlin Global Dialogue глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В ходе беседы глава государства отметил, что между двумя странами сложились прочные партнерские отношения, основанные на взаимной поддержке и содержательном политическом диалоге.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость принятия действенных мер на уровне правительств для раскрытия имеющегося потенциала торговых и инвестиционных связей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между странами.

Стороны также обсудили важные аспекты взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе на уровне ООН.

Глава нашего государства пригласил лидера Шри-Ланки принять участие в намеченном на 2024 год Международном форуме Астана.

#политика #Токаев #президент #международное сотрудничество #Шри-Ланка

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