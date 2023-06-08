Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера

Президент, Указы и распоряжения, Политика, Правительство
797
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Алтай Кульгинов освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

Кульгинов Алтай Сейдирович родился в 1978 году.

Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе «Болашак». Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.  

С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С 2008 по 2010 год работал в частной компании.

В 2010-2012 годы – государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2012-2013 годы – заместитель акима Западно-Казахстанской области.

В 2013-2016 годы – аким города Уральска.

В 2016-2019 года – аким Западно-Казахстанской области. 

С июня 2019 по декабрь 2022 года являлся акимом города Астаны.

9 декабря 2022 года указом президента РК назначен заместителем премьер-министра.

3 апреля 2023 года был переназначен заместителем премьер-министра.

#политика #Токаев #президент #Кульгинов #указ президента #освобождение от должности

Популярное

Все
Как меня провели с летом
Высокая миссия зергера
В Северо-Казахстанской области почтили память Георгия Тверитина, автора лучшего поэтического перевода на русский язык казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»
Пантеон семи святых
БТР может все!
Сотрудничество и диалог – это путь из кризиса
Реформа во имя стабильности
Цифровизация как определяющий фактор конкурентоспособности
Действовать сообща или идти порознь
Формула региональной интеграции
Генерация энергии в условиях климатических изменений
«Зеленая» повестка: ВИЭ и водород
Разминка для мозга
Указ Президента Республики Казахстан
Простые истины
Не стоит расслабляться
Расти устойчиво
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
В какое время суток ЕНТ сдают лучше, поделились в Миннауки
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Даже в баню сходишь только раз в 2 недели – депутат Саиров о доходах казахстанцев
Банк и кредит. Как бы басня
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Правительстве рассмотрели ход исполнения ряда поручений президента
В Астане открылся сезон автомотоспорта
"Топчан на колесах" с мигрантами выявили жамбылские полицейские
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
Королевскую свадьбу празднует Иордания
Вице-премьер посетил мероприятие для особенных детей
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
Глава Комитета промышленной безопасности МЧС покинул свой пост
Лионель Месси покидает ПСЖ
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Вокруг да около науки
Дело о спецЦОНах передано в суд
Группу домушников задержали в Алматы
Почему Токаев ездил на парад в Москву
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Роль истории в жизни общества
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)

Читайте также

Сотрудничество с Казахстаном для нас является безусловным п…
Токаев встретился с главой наблюдательного совета Polpharma…
Токаев и Ливингстон обсудили перспективы деятельности Citig…
Токаев поздравил Бассани с назначением на пост вице-президе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]