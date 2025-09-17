В начале своей речи Президент поприветствовал авторитетных духовных лидеров мира и других участников, прибывших на форум в Астану, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

– Сегодняшняя ситуация на планете характеризуется ростом напряженности и ухудшением глобальной повестки. Значительно возросло количество различных конфликтов. Этот нестабильный период тяжело сказывается на всем человечестве. К сожалению, все чаще вспыхивают военные столкновения. Нам следует извлекать верные уроки из прошлого, стремиться к конструктивному и открытому диалогу. Иного способа прийти к согласию не дано. Поэтому роль нынешнего Съезда лидеров мировых и традиционных религий можно назвать исключительной. Вас можно назвать посланниками мира, действующими под знаменем гуманизма. Объединенные общими интересами, вы стремитесь направить человечество на достижение благих целей. Выражаю вам за это искреннюю признательность, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, с самого начала своей деятельности Съезд служит уникальной площадкой для открытого обсуждения ключевых вызовов современности. В соответствии с рекомендациями участников Секретариат разработал и приступил к реализации Концепции развития Съезда до 2033 года.

– Документ определяет наши общие цели – обеспечение мира, созидательное сосуществование, утверждение приемлемых для всех нравственных ориентиров. Все они особенно важны на фоне беспрецедентной геополитической напряженности. Весьма ценно и то, что итоговые декларации Съезда распространяются в качестве официальных документов на Генеральных Ассамблеях ООН. Надеюсь, 80-я юбилейная сессия не станет исключением, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что территория Казахстана исторически была перекрестком культур и местом взаимообогащения разных цивилизаций

– На казахской земле сменяли друг друга и мирно сосуществовали все основные мировые религии и конфессии. И в современном Казахстане мы прилагаем все усилия для сохранения и развития этих традиций. Наша страна обладает большим опытом укрепления межэтнического и межрелигиозного согласия. Основа казахстанской модели этнической и религиозной толерантности – это универсальный принцип «единства в многообразии». Данный подход в полной мере нашел отражение в деятельности уникального даже по мировым меркам института Ассамблеи народа Казахстана. Исторически обусловленные толерантность, солидарность, широта взглядов нашего народа сегодня успешно воплощаются в миролюбивой, сбалансированной внешней политике Казахстана. Эта политика основана на доверии, диалоге и сотрудничестве. Убежден, эти универсальные ценности и принципы важны для всех народов и государств, – подчеркнул Президент.

Глава государства сообщил, что накануне в рамках Съезда прошла Специальная сессия Альянса цивилизаций ООН по защите религиозных объектов. Он поблагодарил высокого представителя Альянса Мигеля Анхеля Моратиноса за неизменную приверженность продвижению глобальной гуманистической повестки.