Фото: пресс-служба Президента РК

Дорогие друзья!

Искренне рад нашей сегодняшней встрече. Я специально прибыл в Тараз с рабочей поездкой.

Судя по докладу акима Ербола Карашукеева, ситуация в Жамбылской области неплохая. Тем не менее перед регионом стоят важные и актуальные цели. Полная реализация данных целей – первостепенная обязанность акима и всех государственных служащих. Необходимо укреплять экономику региона. Для этого созданы и условия, и возможности. Работа вошла в активную фазу, и заданных темпов снижать нельзя.

Тараз – это город, где воедино сплелись созидательный дух нации, богатство нашей культуры, высокие устремления и доблестные традиции предков. Это колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа. Мы гордимся двухтысячелетней историей Тараза. На священной земле Аулие-Ата произошло немало исторических событий, связанных с формированием основ нашей государственности. Именно в этих местах было основано Казахское ханство.

Древний город стоит на перекрестке множества торговых путей. Великий Шелковый путь, пролегавший у подножия Каратау, переживает второе рождение в наши дни. По территории Жамбылской области пролегает транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, благодаря чему растет стратегическое значение региона. Область преображается с каждым днем. Только что я ознакомился с планом ее развития и посетил несколько объектов.

В целом, ведется масштабная работа, однако ее нужно продолжить, не снижая набранных темпов. В этом году привлечено около 600 млрд тенге инвестиций. Создано более 63 тысяч новых рабочих мест. Газифицировано более 280 населенных пунктов. За 3 года построено 37 школ, в которых будет учиться около 13 тысяч детей. Открыт 41 объект здравоохранения. Возведено более 50 спортивных и культурных центров. Имеются и другие достижения.

Сильные регионы – это фундамент сильного государства. В условиях глобальной нестабильности и непростой геополитической ситуации Казахстан придерживается нейтральной позиции и проводит взвешенную внешнюю политику. Это обеспечивает благоприятные условия для развития нашей страны.

Казахстан идет курсом кардинальных преобразований. Проведена конституционная реформа. По итогам общенационального референдума в Конституцию внесены важнейшие поправки. Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность Правительства, возросла роль политических партий. Создан Конституционный суд. Наши граждане получили возможность более широкого участия в принятии стратегически важных решений. Таким образом, в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены. Самое главное, народ видит и ощущает эти изменения.

Как известно, в Послании я выступил с инициативой проведения парламентской реформы. В связи с этим высказываются различные предложения, которые будут тщательно изучены. В случае поддержки со стороны граждан мы сформируем однопалатный профессиональный Парламент. Уверен, что такой шаг будет полезным и эффективным для нашего государства.

Наряду с этим осуществляются масштабные преобразования в экономике. Мы приступили к реализации важных проектов, которые придадут дополнительный импульс развитию страны. Результаты этой работы можно увидеть уже сегодня. Рост национальной экономики за последние 5 лет составил 15,8%, а в этом году превысил 6%. Это самый высокий показатель с 2012 года. ВВП на душу населения вырос на 47%. Золотовалютные резервы и активы Национального фонда достигли рекордной отметки, превысив 125 млрд долларов.

В нынешнем году досрочно введена в эксплуатацию вторая линия железной дороги Достык – Мойынты. Это самый крупный железнодорожный проект, осуществленный за годы Независимости. Всего за несколько месяцев по этой линии было перевезено дополнительно 6 млн тонн грузов. В настоящее время продолжается строительство участка Мойынты – Кызылжар. Казахстан по праву является золотым мостом между Востоком и Западом. Наша задача – максимально эффективно использовать это преимущество.

В 2025 году строительством и ремонтом было охвачено 13 тысяч километров автомобильных дорог. Особое внимание уделяется модернизации авиасообщения. Было открыто 36 новых авиарейсов, что позволило установить прямые связи со многими крупными городами мира. Реализация этих мер способствует укреплению позиции Казахстана в качестве транзитного хаба на евразийском континенте, что является стратегически важной задачей.

Доступ к интернету теперь имеют 90% граждан страны. Казахстан стал первым государством в Центральной Азии, успешно запустившим систему Starlink. Больших успехов страна добилась в строительной отрасли. В этом году введено в эксплуатацию свыше 19 млн квадратных метров жилья. Тысячи семей обрели крышу над головой. Благоприятные условия создаются для предпринимателей.

С 1 января вступает в силу новый Налоговый кодекс. Фискальная система должна перейти от модели, основанной на контроле и наказании, к построению эффективного партнерства с бизнесом. Это задача, стоящая перед Правительством. Для улучшения делового климата в регионах будет запущена программа «Іскер аймақ», направленная, прежде всего, на поддержку предпринимательства в селах и малых городах.

Сильный бизнес – основа процветающего государства и стабильного общества. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике приблизилась к 40%. Предпринимателями трудоустроено около 4,5 млн человек. Это почти половина всех трудоспособных граждан страны.

Уверенный рост демонстрирует и производственный сектор. В стране успешно работают отечественные и ведущие иностранные компании, открываются крупные производства. Только в этом году запущено 33 завода. За последние 10 лет валовая продукция сельского хозяйства выросла в 2,5 раза. Второй год подряд наши аграрии собирают рекордный урожай.

Государство активно поддерживает фермеров, предлагая им эффективные инструменты финансирования. Так, для проведения весенне-полевых и уборочных работ аграриям предоставляются льготные кредиты. В этом году на эти цели выделен 1 трлн тенге, что в 10 раз больше, чем пять лет назад. Тем не менее Правительству следует направить свои усилия на повышение эффективности сельского хозяйства. Выделение значительных средств в качестве субсидий не является оптимальным решением. В соседних странах региона такая поддержка никому не оказывается, тем более, безвозмездно.

Казахстан последовательно реализует курс на построение передового государства. С 2019 года в стране возведено 1289 новых школ, более 130 из них были введены в эксплуатацию в этом году. Финансирование сферы образования увеличено втрое, а инвестиции в науку за 5 лет выросли в 5 раз. Важным шагом стало открытие филиалов 33 зарубежных университетов, а также предоставление жилья молодым ученым.

Значительная работа проделана по улучшению здоровья нации. Средняя продолжительность жизни достигла 75,4 года, что является рекордным показателем. Успешно реализуется проект «Модернизация сельского здравоохранения», в рамках которого открыто 646 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Также продолжается модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных центральных больниц.

Государство уделяет особое внимание детям с особыми потребностями. Вчера я посетил Центр инклюзивного спорта в Астане. Считаю необходимым строительство аналогичных объектов и в других регионах. Поручаю Правительству совместно с акимами всесторонне изучить данный вопрос и принять срочные меры. Важно отметить, что такие центры должны быть доступны не только в столице, но и в каждой области. Это упущение в работе акимов.

Мы – социальное государство, поэтому выполнение социальных обязательств должно всегда оставаться в центре внимания. В текущем году на выплату пенсий и пособий было выделено 5,9 трлн тенге. В следующем году этот показатель вырастет еще на 10%.

Казахстан последовательно укрепляет свои позиции как Безопасная страна. В нашем обществе утверждается принцип «Закон и Порядок». Два дня назад я провел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом, который также проводит политику Закона и Порядка, жестко пресекая преступность и беспорядок. В результате такой политики за последние 5 лет в нашей стране значительно уменьшилось количество особо тяжких преступлений. Снизились и показатели по случаям бытового насилия. В обществе формируется новая культура, основанная на принципах солидарности и заботы, чистоты и ответственности.

В этой связи отдельно хотел бы упомянуть общенациональную акцию «Таза Қазақстан». В этом году было высажено 335,6 млн саженцев по всей стране. Действительно, этот уникальный проект, получивший всенародную поддержку, оказал огромное влияние на изменение образа жизни и мировоззрения нашего народа. Я придаю особое значение этому общенациональному движению. Чистота — очень глубокое и важное понятие, которое подразумевает не только внешнюю опрятность улиц, домов и квартир, но и чистоту душевных помыслов. Наши бескрайние степи должны превратиться в цветущий зеленый край. В конечном счете, чистота должна стать неотъемлемой частью нашего национального образа жизни.

Можно с уверенностью сказать, что нынешний год стал для Казахстана годом подлинного прогресса. Отечественные учащиеся завоевали более тысячи медалей на различных образовательных олимпиадах и конкурсах. Благодаря достижениям спортсменов бирюзовый флаг Казахстана не раз взмывал ввысь на международных состязаниях. Талантливые артисты широко популяризируют национальную культуру во всех уголках земли. Наш народ обрел мировое признание как нация, отличающаяся высокими духовными качествами и прогрессивным мышлением.

Казахстан последовательно выстраивает дружественные отношения и всеобъемлющее сотрудничество с соседями и всеми заинтересованными государствами. Наши цели и приоритеты неизменны – это укрепление суверенитета страны, решение задач, обеспечивающих безопасность и динамичное социально-экономическое развитие Казахстана. Каждый саммит, каждая встреча в верхах, каждый бизнес-форум полезны для нашей страны в плане и укрепления ее международных позиций, и усиления ее экономического потенциала.

Сейчас во всем мире разворачивается острейшая конкуренция за инвестиции, и нам отставать ни в коем случае нельзя. Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии и Закавказье, но теперь перед Правительством поставлена задача качественного роста. Правительство и Национальный банк в этих сложных, можно сказать, особых условиях должны проводить согласованную политику, она должна быть прагматичной, лишенной академичности и сверхосторожности. Только в этом году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 млрд долларов. Благодаря этому у нас открываются современные предприятия, создаются качественные рабочие места.

Все более востребованным становится формат «Центральная Азия плюс». В этом году государства региона провели совместные переговоры с Европейским Союзом, Италией, Китаем, Россией, США, Японией. На долю Казахстана приходится более 60% всех привлеченных в регион инвестиций. Вместе с инвестициями приходят новейшие технологии и компетенции, создаются совместные научно-технические центры, открываются филиалы зарубежных вузов.

Для казахстанских товаров и отечественного бизнеса нет закрытых границ и юрисдикций. Поэтому взаимовыгодное сотрудничество со всеми нашими зарубежными партнерами – это требование времени, более того, жизненная необходимость. Благодаря этому наша страна вступает в новый этап модернизации. Мы не свернем с этого пути, на котором нам предстоит еще немало сделать.

Я поставил цель превратить Казахстан в Цифровое государство в течение трех лет. Искусственный интеллект и цифровая экономика — основные тенденции, характеризующие передовые страны. Лидерами в этой сфере являются США и Китай. Казахстан не должен оставаться на обочине прогресса. Если мы сейчас не приложим усилия, то будущие поколения не простят нам этой ошибки. Значительная часть моего недавнего Послания посвящена данному вопросу.

На сегодняшний день Правительство приступило к активной работе, осуществлен ряд проектов. Однако у нас впереди еще много работы. Уверен, что предстоящий год станет годом больших перемен. Мы вступаем в новый этап преобразований, о содержании которых я объявлю в ближайшее время.

У нас общая цель – строительство Справедливого, Безопасного, Сильного и Чистого Казахстана. Самое главное – сохранить нерушимую сплоченность народа. Государство и общество должны выступать как единое целое, в тесном взаимодействии. Общими силами мы обязательно достигнем поставленной цели.

Уважаемые друзья! Сегодня я посетил новую военную школу-интернат в Таразе. Это первое подобное учебное заведение, которые было открыто на юге страны. Предлагаю присвоить школе-интернату имя прославленного героя и уроженца этих мест Бауыржана Момышулы. Подобные школы должны быть созданы во всех регионах. Правительству предстоит проработать данный вопрос. Нам нужно дать подрастающему поколению качественное образование, привить молодежи чувство патриотизма.

Вчера исполнилось 115 лет со дня рождения Бауыржана Момышулы. Легендарный полководец широко известен своими подвигами не только в нашей стране, но и за рубежом. Наш народ чтит его доблесть. Однако выдающемуся батыру официально не было присвоено звание «Халық қаһарманы». Известно, что общественность области, представители интеллигенции, в том числе и молодежь, не раз поднимали этот вопрос. Мы должны восстановить историческую справедливость.

Поэтому я как Глава государства принял решение присвоить звание «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы. Сегодня я подписал Указ, который будет обязательно опубликован. Имя нашего батыра, ставшее символом подлинного патриотизма и доблести, всегда будет служить примером. Мужество Бауыржана Момышулы — это не просто легенда, это неоспоримый факт, подтвержденный подлинными документами и признанный героями Великой Отечественной войны. Общество, которое чтит своих соотечественников за их героические поступки и самоотверженный труд, никогда не потерпит поражения.

Как известно, нынешний год был объявлен Годом рабочих профессий, в ходе которого нашим труженикам были оказаны особые почести. Это доброе начинание получит свое продолжение и в будущем. Я неизменно подчеркиваю: человек, который ответственно относится к своей работе и безупречно выполняет свои обязанности, всегда достоин уважения.

Жители Жамбылской области славятся своим беспримерным трудом и огромным вкладом в развитие страны. На земле Аулие-Ата живут по-настоящему трудолюбивые люди. Сегодня в этом зале присутствуют граждане, которые добросовестно выполняют свою работу и беззаветно служат народу.

Выражаю вам искреннюю благодарность.