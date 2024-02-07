Токаев: Ожидается, что нынешний год тоже будет засушливым

Президент
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На расширенном заседании правительства в Астане, глава государства заявил о необходимости масштабного реформирования аграрной сферы и призвал к экономии водных ресурсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz

По словам президента, аграрная сфера нуждается в масштабном реформировании, направленном на повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий, рационального использования земли и других ресурсов, а также повышения эффективности льгот и субсидий.

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса напрямую зависит от доступности водных ресурсов. В прошлом году фермеры Жамбылской области в полной мере ощутили остроту проблемы нехватки поливной воды. Ожидается, что нынешний год тоже будет засушливым.

- Созданное специально Министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит. Тем временем соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо более активно и целеустремленно. У нас же только недавно была принята Концепция развития системы управления водными ресурсами. Обсуждение документа сильно затянулось. При этом в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения» «В зоне повышенного риска – поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей. Но даже там должным образом не проводится работа по сокращению посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий. Для исправления ситуации требуются решительные меры, - подчеркнул глава государства. 

Прежде всего, следует широко внедрять водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача, вопрос национальной безопасности.

- Вопросы водообеспечения, рационального водопотребления должны учитываться во всех отраслевых политиках – в промышленности, АПК, коммунальном хозяйстве, - отметил президент.

#Токаев #программа #вода

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