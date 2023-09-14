Токаев озвучил свое видение совместной работы со странами ЦА

Фото пресс-службы президента РК

ПЕРВОЕ. Последовательное наращивание торговых потоков между странами ЦА.

"Мы наблюдаем ощутимые результаты в этой сфере. Как я уже отметил, взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост. У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов. Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям. Полагаю, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги наших стран. Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway", - сказал президент.

ВТОРОЕ. Промышленная кооперация.

"Сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция формирования коротких, региональных, устойчивых цепочек поставок. На этом фоне создание кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой, строительной и химической промышленности имеет огромный потенциал. В этой связи предлагаю разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии. Этот план был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран", - отметил глава государства.

ТРЕТЬЕ. Полноценная реализация транспортно-логистического потенциала стран ЦА.

"Эта стратегическая по своей сути сфера может стать опорной точкой для стремительного развития региона. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется рост торговых потоков в направлении Китая, Европы, России, Ближнего Востока. Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры.

Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых "узких мест", сдерживающих внутрирегиональную торговлю. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнерами. Речь идет о железнодорожных проектах Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен – граница Туркменистана. В целом, Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии", - сообщил Токаев.

ЧЕТВЕРТОЕ. Беспрецедентное развитие искусственного интеллекта ставит перед нами задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг.

"По прогнозам экспертов, через 10 лет до 70 % продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. Поэтому планомерное расширение зоны применения цифровых решений в наших странах может стать приоритетом. Цифровые решения активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в 5 раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли.

По мере обострения геополитической напряженности нам как никогда важно объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса региона. В Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке зафиксирована взаимоприемлемая формула для достижения этой благой цели. Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение его скорейшего вступления в силу. Договор станет наглядным политическим свидетельством зрелости наших государств, готовности самостоятельно определять судьбу нашего региона.

Как вы знаете, в последние годы существенно активизировалось сотрудничество в рамках форматов "ЦА+". Для извлечения максимальной выгоды от этих форматов нам необходимо сообща наполнять их качественным содержанием, исходя из наших национальных интересов. Важно, на наш взгляд, выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу нашу солидарность и единство. В условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия наших стран в сфере безопасности.

Хочу поблагодарить вас, уважаемые президенты, за поддержку казахстанской инициативы о запуске механизма регулярных консультаций в этой важнейшей сфере. Для выработки конкретных превентивных мер предлагаем в 2024 году провести в Казахстане Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей советов безопасности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он отдельно остановился на вопросах углубления культурно-гуманитарного сотрудничества. Учитывая устойчивый демографический рост в регионе, на первый план выходит расширение связей в сфере образования и науки.

Как отметил президент, Казахстан активно развивает межвузовское взаимодействие с государствами Центральной Азии. В прошлом году были открыты филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, прорабатывается открытие совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана. Изучается вопрос перекрестного открытия в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран. Расширению сотрудничества в этой важной сфере способствует проведение "на полях" встречи в Душанбе 2-го Форума ректоров и 1-го Форума ученых стран Центральной Азии.

"У нас есть прекрасная возможность показать всему миру уникальную природу и самобытную культуру наших стран, совместно продвигая туристический бренд "Центральная Азия". Большие перспективы для активизации сотрудничества имеются в информационном пространстве. Предлагаю приступить к реализации совместных высококачественных медиапроектов, в том числе созданию общерегионального телеканала, новостных интернет-сайтов. Решению этих задач способствовал бы регулярный диалог между профильными ведомствами и информационными агентствами стран Центральной Азии.

Высказанные мною предложения продиктованы стремлением вывести отношения между нашими государствами на качественно новый уровень. Еще раз подчеркну, Казахстан твердо привержен курсу на дальнейшее укрепление сотрудничества в регионе. Хочу пригласить вас, уважаемые коллеги, на 6-ю Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Казахстане. Убежден, успешная реализация поставленных задач позволит еще больше укрепить дружбу, добрососедские отношения и стратегическое партнерство", - заключил президент Казахстана.