Токаев победил на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов
Политика
Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров озвучил итоги прошедших 20 ноября внеочередных выборов президента Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Нурлан Абдиров сообщил, что всего по Казахстану правом голоса обладают более 11,9 млн человек. На выборах главы государства проголосовали более 8,3 млн человек.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Касым-Жомарт Токаев – 81,31% голосов избирателей,
Каракат Абден – 2,6%,
Нурлан Ауесбаев – 2,22%,
Жигули Дайрабаев – 3,42%,
Мейрам Кажыкен – 2,53%,
Салтанат Турсынбекова – 2,12% голосов выборщиков.
Графу «Против всех» выбрали 5,8% избирателей.