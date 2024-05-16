Глава государства побеседовал с заместителем премьера Госсовета КНР

Международное сотрудничество, Президент
133
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в ряде сфер

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства отметил, что Казахстан был и остается надежным партнером Китая. По его словам, вывод двусторонних отношений с КНР на новый качественный уровень является для нашей страны важнейшим приоритетом.

"Хочу с большим удовлетворением отметить, что казахско-китайское всестороннее стратегическое партнерство, вечная дружба непрерывно развиваются по восходящей линии и устремлены в будущее. Китай является ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана, занимая первое место по объему двусторонней торговли. По итогам 2023 года этот показатель достиг рекордных 40 млрд долларов. Мы ставим задачу доведения товарооборота до 100 млрд долларов. Считаем, что этот показатель вполне достижим", – сказал президент Казахстана.

Лю Гочжун также отметил позитивную динамику развития сотрудничества между Китаем и Казахстаном.

"Как давний и добрый друг китайского народа, за эти годы Вы внесли важный вклад в развитие китайско-казахстанских отношений, что высоко оценивает китайская сторона. Уверен, что под Вашим руководством Казахстан будет продвигаться вперед в развитии государства и построении могущественного и процветающего Нового Казахстана. Китай и Казахстан – это добрые соседи, надежные партнеры и очень хорошие друзья, которые дополняют друг друга", – отметил Лю Гочжун.  

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и туризма. Также обсуждены вопросы развития культурно-гуманитарных связей.

#переговоры #Токаев #Китай #Лю Гочжун

Популярное

Все
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Древние секреты воспитания: ругать, благословляя
Вынесен приговор лесникам
Если строительство детских площадок – забота местных властей, то за их сохранность должны отвечать сами горожане
Где и кем бы ни работал – думай о тех, кто рядом
В Казахстане повышается спрос на экотуризм
Рисовая шелуха обрела вторую жизнь
Неприятные мелочи мешают учебному процессу
Борьба с нелегальными уличными торговцами не дает результата
Экономия в 400 километров
Начинается очередной этап приватизации
Костанайский военнослужащий удостоен медали «Шапағат» за вклад в развитие государственного языка
Почему молодежь не стремится стать историками и археологами?
Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку
Состоялся торговый форум
Уникальный опыт
Гамма формы, мелодия цвета
В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами
Удивление от Вселенной
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Никто не забыт
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Премьер возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

В Казани открыли Центр Абая
Следующая консультативная встреча лидеров ЦА пройдет в Аста…
Президент поблагодарил страны ЦА за помощь в связи с наводн…
Токаев призвал страны ЦА активно вовлекать Афганистан в рег…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]