Токаев подарил автобус Центру Абая в Атырау

В рамках рабочей поездки в Атыраускую область глава государства ознакомился с работой Центра Абая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел передвижную выставку, где в качестве экспонатов были представлены национальные музыкальные инструменты, принадлежавшие выдающимся казахским деятелям. Наряду с домброй Абая Кунанбаева здесь можно увидеть инструменты Дины Нурпеисовой, Махамбета Утемисова, известного ученого Акселеу Сейдимбека, композитора и писателя Ильи Жаканова, а также Нургисы Тлендиева, Рысбая Габдиева, Каршыги Ахмедьярова, Азидоллы Ескалиева, Асимы Измухамбетовой, Айгуль Улкенбаевой и других видных деятелей искусств. Представленные на выставке экспонаты хранятся в фондах Атырауского областного историко-краеведческого музея.

В Центре Абая школьники овладевают различными видами искусств в творческих кружках.

Президент осмотрел проекты, созданные в STEM-лаборатории JasSpace, а также послушал кюй Курмангазы «Балбырауын» в исполнении молодых домбристов.

«Молодцы! Замечательно! Как говорил наш уважаемый акын Кадыр Мырза-Али «Настоящий казах – не казах, истинный казах – это домбра». Истинный казах должен быть таким!» – сказал глава государства.

Затем в шахматном клубе Касым-Жомарт Токаев побеседовал с группой молодых гроссмейстеров, среди которых была и Зарина Нургалиева, которая в этом году добилась победы на чемпионате мира среди игроков до 14 лет в Румынии. Президент поинтересовался планами юной шахматистки на будущее и пожелал ей дальнейших успехов.

В завершение мероприятия Центру Абая был подарен автобус от имени президента.