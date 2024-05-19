Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тыс. тонн

Правительство
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Об этом стороны договорились на встрече под председательством вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампредседателя правительства России Алексея Оверчука, прошедшей в Казани, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

3 мая 2024 года правительство Российской Федерации приняло постановление о введении временного запрета на вывоз сахара до 31 августа этого года. Для Казахстана предусмотрен объем в 120 тыс. тонн. Несмотря на достаточный объем запасов на складах в РК, в преддверии лета – пикового сезона потребления сахара, казахстанская сторона подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара еще на 100 тыс. тонн.

Предварительное согласие получено. Теперь вопрос будет рассмотрен 29 мая на заседании Совета ЕЭК, сообщает пресс-служба Кабмина РК.

Также на встрече был поднят вопрос увеличения числа пунктов пропуска для провоза пиломатериалов из России в Казахстан. В настоящее время вывоз пиломатериалов автотранспортом разрешен только через 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. По итогам встречи в Казани российская сторона выразила готовность открыть еще 4 АПП в ближайшее время.

Также стороны договорились о скорейшем налаживании взаимодействия уполномоченных структур по вопросам оформления электронных паспортов на транспортные средства и технику, перемещаемые в рамках взаимной торговли.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы строительства второй очереди Шульбинской ГЭС, создания мастер-плана по использованию вод Иртыша и другие вопросы.

В этот же день в Казани вице-премьер Серик Жумангарин встретился с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, где участники обсудили перспективы усиления сотрудничества. Также Серик Жумангарин принял участие в работе международного экономического форума Kazanforum, где выступил от имени Казахстана.

#Россия #сахар #квота

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