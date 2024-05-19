Лидеры Казахстана и ОАЭ обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества

Президент
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Главы государств подтвердили намерение расширять политический диалог, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Акорда.

Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Лидеры двух стран высоко оценили нынешний уровень партнерства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов и отметили важность эффективной реализации всех достигнутых ранее договоренностей.

Главы государств подтвердили намерение и далее расширять политический диалог, стимулировать торговлю и реализовывать совместные проекты в различных отраслях экономики.

В ходе беседы Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

#Касым-Жомарт Токаев #ОАЭ #Мухаммед бен Заид Аль Нахаян

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