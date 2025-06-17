Об этом сообщила пресс-служба Президента

Фото: пресс-служба Минэкологии

По данным пресс-службы, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1.5 тысячи сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления популяции данного уникального древнего животного в соседней стране.

В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков.