Казахстан подарил Китаю 1,5 тысячи сайгаков для восстановления популяции в соседней стране

Президент
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Об этом сообщила пресс-служба Президента

Фото: пресс-служба Минэкологии

По данным пресс-службы, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1.5 тысячи сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления популяции данного уникального древнего животного в соседней стране.

В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков.

#Казахстан #Китай #сайгаки

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