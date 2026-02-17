Токаев подписал ряд законов
123
Об этом сообщила Акорда, передает Kazpravda.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и Фондом международного развития ОРЕС».
Также, Президент подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны».