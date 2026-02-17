Токаев подписал ряд законов

Президент
123
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом сообщила Акорда, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и Фондом международного развития ОРЕС».

Также, Президент подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны».

#Казахстан #Токаев #закон

Популярное

Все
Молодежь ощущает причастность к реформам
Меняем пакеты на шоперы
Лайфхак для жизни на селе
Курильщики поневоле
Лед, скорость и адреналин
Золото Сулеймана Султана
Юным спортсменам – лучшие условия!
В центре мирового киберспорта
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Укрепляя институт семьи и брака
Отопительный сезон проходит стабильно
Распахнули двери медпункт и Дом культуры
От управления процессом к управлению результатом
Совместная работа ради мира и устойчивого развития
Брифинг для дипломатического корпуса
Успехи на кортах
Лидеры континента
Разговор о самом важном
Время исторического выбора
Распоряжение Главы государства о назначении
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

Глава государства поговорил по телефону с президентом Кыргы…
Президент поздравил То Лама с Новым годом по вьетнамскому к…
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чун…
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Литвы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]