Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и Фондом международного развития ОРЕС».

Также, Президент подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны».