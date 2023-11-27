Токаев подписал закон об аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза», передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу президента РК

Фото: Kazpravda.kz

Текст закона публикуется в печати.

Соглашение направлено на обеспечение единого подхода к осуществлению и регулированию аудиторской деятельности в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также на рост конкурентоспособности отечественных аудиторских компаний.

Соглашение регулирует отношения, связанные с обеспечением допуска аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудиторов одного государства-члена к осуществлению аудиторской деятельности в других государствах-членах и определяет единые требования к лицам, осуществляющим и участвующим в осуществлении аудиторской деятельности, учреждению и деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, проведению квалификационного экзамена и повышению квалификации, стандартам аудиторской деятельности, ведению реестра.

Соглашение позволяет установить единые правовые основания для всех участников единого рынка, признавать результаты аудита и квалификационных свидетельств, осуществлять деятельность за пределами Казахстана без изъятий и ограничений, увеличить объем доходов путем увеличения количества аудируемых субъектов и повысить качество аудиторских услуг через конкуренцию.