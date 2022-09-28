Токаев поговорил с руководителями международных IT-компаний

На полях международного технологического форума «Digital Bridge» Глава государства провел встречи с руководителями международных IT-компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Во время беседы с операционным директором компании G42 Мансуром Ибрагимом Аль Мансури речь шла о расширении сотрудничества в области информационных технологий и цифровой безопасности.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах G42 по реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, анализа больших данных и облачной инфраструктуры.

Глава государства отметил, что для нашей страны имеет стратегическую важность развитие человеческого капитала в сферах искусственного интеллекта и IT.

С основателем и председателем Bharti Enterprises и OneWeb Сунилом Барти Митталом были обсуждены вопросы использования низкоорбитальных спутников и сети наземных станций для интернет-покрытия удаленных населенных пунктов.