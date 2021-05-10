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Токаев поручил обеспечить жильем пострадавших от пожара жителей ВКО
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить жильем пострадавших от пожара жителей поселка Лесхоз Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz.

"Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области по поручению Главы государства занимаются оказанием помощи пострадавшим от пожара жителям поселка Лесхоз и обеспечением их жильем. Данную работу Президент держит на контроле", – написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.

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