«Конституционная обязанность»: Токаев назвал программу ГОБМП реальным достижением Казахстана

Дана Аменова
специальный корреспондент

Выступая в Акорде на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника, Касым-Жомарт Токаев высказался о мерах социальной поддержки работников здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

По словам Президента, выполнение обязательств в социальной сфере является конституционной обязанностью всех ветвей власти.

«Согласно Новой Конституции, Казахстан – это социальное государство, следовательно, выполнение обязательств в социальной сфере является конституционной обязанностью всех ветвей власти и, конечно, Правительства. И данная обязанность успешно выполняется. В прошлом году только из республиканского бюджета на социальные нужды было израсходовано свыше 9 триллионов тенге (или почти 18 миллиардов долларов). Огромная сумма.  

Конституционной обязанностью является также и реализация Программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это уникальная по своей социальной направленности программа, не имеющая аналогов за рубежом, во всяком случае, с точки зрения количества бесплатных медицинских услуг. И данная программа вписана в нашу Конституцию, это конституционная обязанность», – сказал Токаев.  

 Также он добавил, что об этом следует говорить вслух как о реальном достижении государства.  

«А вспомните, какие льготы получают наши женщины после родов: три года декретного отпуска с соответствующими выплатами и сохранением рабочего места. Уникальные условия для рожениц – молодых матерей.  Я работал на Западе, в частности, в Швейцарии и изучал данную систему. Там, в Швейцарии и в других западных странах, такой системы не существует. Благодаря динамичному внедрению инноваций, высоким стандартам лечения и выверенному балансу цены и качества услуг, наша страна уверенно утверждается в статусе регионального центра медицинского туризма», – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

#Токаев #медработники #ГОБМП

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