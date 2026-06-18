«Конституционная обязанность»: Токаев назвал программу ГОБМП реальным достижением Казахстана

По словам Президента, выполнение обязательств в социальной сфере является конституционной обязанностью всех ветвей власти.

«Согласно Новой Конституции, Казахстан – это социальное государство, следовательно, выполнение обязательств в социальной сфере является конституционной обязанностью всех ветвей власти и, конечно, Правительства. И данная обязанность успешно выполняется. В прошлом году только из республиканского бюджета на социальные нужды было израсходовано свыше 9 триллионов тенге (или почти 18 миллиардов долларов). Огромная сумма.

Конституционной обязанностью является также и реализация Программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это уникальная по своей социальной направленности программа, не имеющая аналогов за рубежом, во всяком случае, с точки зрения количества бесплатных медицинских услуг. И данная программа вписана в нашу Конституцию, это конституционная обязанность», – сказал Токаев.