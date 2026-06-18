Время диагностики сократилось в 4 раза, административные издержки до 40% – Токаев

Дана Аменова
специальный корреспондент

Выступая в Акорде перед медицинским сообществом, Глава государства привел конкретные данные о влиянии новых технологий на отечественное здравоохранение, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев отметил предварительные результаты применения ИИ и цифровых технологий в медицине.  

 «Казахстан начал активно внедрять передовые технологии во все сферы деятельности, включая медицину. Это веление времени. Не будет преувеличением сказать, что эта инициатива придала новый импульс развитию отечественного здравоохранения. Благодаря применению цифровых технологий время диагностики сократилось в четыре раза, уровень выявления злокачественных опухолей увеличился на 30%. Технологии искусственного интеллекта стали помощниками врачам при принятии сложных клинических решений. Сегодня более 1 800 медицинских учреждений в стране перешли в цифровой формат. Интеграция информационных систем позволила снизить административные издержки до 40%. Мы непременно продолжим работу в данном направлении»,  сказал Президент.  

Он подчеркнул самоотверженный труд врачей на примере спасенного ребенка.  

«Прогресс и процветание нашей Родины невозможны без обеспечения физического и ментального благополучия наших сограждан. Это общеизвестная истина. Вы самоотверженно трудитесь ради достижения этой благородной цели. Казахская мудрость гласит: «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» («О доброте хорошего человека скажи ему в лицо, пусть озарится оно лучами радости»). Ежедневно я получаю сотни писем, в которых наши соотечественники выражают свои чаяния, предложения и пожелания.  

Сегодня я хотел бы немного подробнее остановиться на письме, которое недавно получил от жителя Карагандинской области. В нем говорится, что врачи областной больницы спасли четырехлетнего ребенка, пострадавшего в результате происшествия. Родные спасенного малыша отметили исключительную самоотдачу и преданность своему делу медиков. Они искренне благодарят персонал больницы, а также руководителей сферы здравоохранения. Сегодня среди нас находится замечательный специалист, подаривший вторую жизнь маленькому пациенту. Безусловно, труд наших соотечественников, демонстрирующих высочайший профессионализм и талант, заслуживает особого признания. Государство всегда будет поддерживать таких патриотичных и ответственных граждан»,  подытожил Президент.  

Кроме того, сегодня подписан Указ о награждении высокими государственными наградами ряда медицинских работников за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения. Эта награда – дань глубокого уважения народа и признание неоценимых заслуг всего медицинского сообщества.

#здравоохранение #Токаев #диагностика

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