Президент поручил пересмотреть налогово-бюджетные процессы

Президент
147
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства высказал ряд предложений по совершенствованию налогово-бюджетных процессов, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду 

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Президента, речь идет о зачислении определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня через дополнительные трансферты районов. Все это Правительству необходимо увязать с системой региональных стандартов, которая нацелена на выравнивание внутрирегиональных диспропорций.

«Крайне чувствительным вопросом для жителей ряда регионов выступают полноценные выплаты экологических штрафов. Граждане, живущие в населенных пунктах, где промышленные предприятия оказывают высокую нагрузку на экологию, вправе рассчитывать на поступление части таких платежей в местные бюджеты. Чтобы устранить существующие дисбалансы, обеспечить прозрачность, эффективность и справедливость государственной политики, мы продолжим методично совершенствовать налогово-бюджетные процессы. Это важное направление работы Правительства. В частности, Правительству следует проработать вопрос установления лимитов на изъятия между уровнями бюджетов регионов», –  заключил Глава государства.

На заседании он также поручил максимально задействовать потенциал СПК для развития села.

«К сожалению, в настоящее время они не оказывают должной поддержки развитию сельской экономики. В своем Послании я поручил превратить социально-предпринимательские корпорации в полноценный институт развития. Этим вопросом занимаются Правительство и Администрация Президента. Я ожидаю реальных результатов. Ресурсы корпораций и программы «Ауыл – ел бесігі» следует направить на совершенствование инфраструктуры, необходимой для сельского бизнеса. Во многих регионах остро ощущается нехватка площадок для откорма и забоя скота, а также сервисно-заготовительных центров, занимающихся производством, хранением, транспортировкой, реализацией сельскохозяйственной продукции, а также ремонтом и обслуживанием техники. В южном регионе особую актуальность приобретают вопросы, связанные с оросительными каналами и ирригационными системами», - говорит он.

#Токаев #налоги #бюджет #Акорда #акимы #села

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Язык – путь к осознанию нации
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Мастер слова
Искусство на защите девочек и женщин
При полном достатке топлива
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Весь ствол в затейливых узорах
Сила местных трав
Дело не только в инфраструктуре
Красиво жить не запретишь
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Политика здравого смысла
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Около 600 млрд тенге выделят на поддержку бизнеса на селе –…
Глава государства поручил усилить ответственность акимов пе…
Часть доходов должна оставаться на местах – Токаев
«Нельзя допускать кампанейщины»: Токаев – о процессе обновл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]