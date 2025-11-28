Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Президента, речь идет о зачислении определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня через дополнительные трансферты районов. Все это Правительству необходимо увязать с системой региональных стандартов, которая нацелена на выравнивание внутрирегиональных диспропорций.

«Крайне чувствительным вопросом для жителей ряда регионов выступают полноценные выплаты экологических штрафов. Граждане, живущие в населенных пунктах, где промышленные предприятия оказывают высокую нагрузку на экологию, вправе рассчитывать на поступление части таких платежей в местные бюджеты. Чтобы устранить существующие дисбалансы, обеспечить прозрачность, эффективность и справедливость государственной политики, мы продолжим методично совершенствовать налогово-бюджетные процессы. Это важное направление работы Правительства. В частности, Правительству следует проработать вопрос установления лимитов на изъятия между уровнями бюджетов регионов», – заключил Глава государства.

На заседании он также поручил максимально задействовать потенциал СПК для развития села.