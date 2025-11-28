Глава государства высказал ряд предложений по совершенствованию налогово-бюджетных процессов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Президента, речь идет о зачислении определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня через дополнительные трансферты районов. Все это Правительству необходимо увязать с системой региональных стандартов, которая нацелена на выравнивание внутрирегиональных диспропорций.
«Крайне чувствительным вопросом для жителей ряда регионов выступают полноценные выплаты экологических штрафов. Граждане, живущие в населенных пунктах, где промышленные предприятия оказывают высокую нагрузку на экологию, вправе рассчитывать на поступление части таких платежей в местные бюджеты. Чтобы устранить существующие дисбалансы, обеспечить прозрачность, эффективность и справедливость государственной политики, мы продолжим методично совершенствовать налогово-бюджетные процессы. Это важное направление работы Правительства. В частности, Правительству следует проработать вопрос установления лимитов на изъятия между уровнями бюджетов регионов», – заключил Глава государства.
На заседании он также поручил максимально задействовать потенциал СПК для развития села.
«К сожалению, в настоящее время они не оказывают должной поддержки развитию сельской экономики. В своем Послании я поручил превратить социально-предпринимательские корпорации в полноценный институт развития. Этим вопросом занимаются Правительство и Администрация Президента. Я ожидаю реальных результатов. Ресурсы корпораций и программы «Ауыл – ел бесігі» следует направить на совершенствование инфраструктуры, необходимой для сельского бизнеса. Во многих регионах остро ощущается нехватка площадок для откорма и забоя скота, а также сервисно-заготовительных центров, занимающихся производством, хранением, транспортировкой, реализацией сельскохозяйственной продукции, а также ремонтом и обслуживанием техники. В южном регионе особую актуальность приобретают вопросы, связанные с оросительными каналами и ирригационными системами», - говорит он.