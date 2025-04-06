Токаев поздравил Актау с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира

Культура
124

Мангистау хранит многовековое духовное наследие нашего народа и всего тюркского мира, подчеркнул глава государства, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

5 апреля состоялась торжественная церемония открытия, посвящённая мероприятиям в рамках присвоения Актау статуса «Культурная столица тюркского мира 2025 года».

По случаю этого знаменательного события президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо.

Поздравление Главы государства на церемонии открытия года мероприятий озвучила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

В своём письме президент отметил, что присвоение городу Актау статуса культурной столицы тюркского мира является важным событием не только для нашей страны, но и для всех братских тюркских государств.

«Это событие имеет большое значение не только для Казахстана, но и для всех братских стран. Историческая Мангистауская земля, богатый регион Устюрт являются неотъемлемой частью тюркской цивилизации. Эта святая земля хранит многовековое духовное наследие нашего народа и всего тюркского мира. Укрепление сотрудничества народов, чьи традиции и история связаны друг с другом, является нашей общей задачей. Я уверен, что в этот знаменательный год будут проведены встречи, которые ещё больше укрепят наше братство, и будут приняты важные решения. Пусть единство тюркского народа крепнет! Всем вам желаю благополучия, счастья и успехов!», - говорится в письме президента.

В Актау на торжественное мероприятие прибыли почётные гости из Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

Масштабное мероприятие, прошедшее на побережье Каспийского моря, собрало более 100 тысяч зрителей — жителей региона и гостей из разных уголков Казахстана и зарубежных стран.

Одним из центральных объектов церемонии открытия стал этногородок «Дархан Дала» — уникальное культурное пространство, созданное для популяризации казахских традиций, сакрального наследия Мангистау и истории тюркских народов.

Напомним, что на 40-ом заседании государств-членов ТЮРКСОЙ, состоявшемся в Азербайджане, было принято решение присвоить городу Актау статус "Культурной столицы тюркского мира" в 2025 году. Также в рамках памятных лет ТЮРКСОЙ, 2025 год был объявлен Годом Нургисы Тлендиева — великого композитора, дирижёра и народного артиста Казахстана.

#Актау #ТЮРКСОЙ #Аида Балаева #культурная столица тюркского мира

Популярное

Все
Президент поздравил боксера Жанибека Алимханулы с победой
Токаев поздравил Актау с присвоением статуса культурной столицы тюркского мира
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Отношения Казахстана и Узбекистана носят характер постоянного тактико-стратегического взаимодействия – политолог
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Токаев: «Праздник Ораза айт глубоко созвучен исконным ценностям нашего народа»
Рабочий визит Шавката Мирзиёева в Казахстан завершен
Вольник Ризабек Айтмухан завоевал «серебро» чемпионата Азии
Бывшие полицейские задержаны за похищение человека и вымогательство в Павлодаре
Сейсмологи продолжают мониторинг в Жамбылской области
Фигурист Михаил Шайдоров стал вторым на чемпионате мира
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
В Актобе при поддержке спонсоров будет благоустроено 11 общественных пространств
Формула успеха для Казахстана
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
Астана и Анкара подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства
Рахат Калжан занял третье место на чемпионате Азии по вольной борьбе
Пентагон готовится уволить до 76 тыс. сотрудников
Еще два палуана из Казахстана вышли в финал чемпионата Азии по вольной борьбе
Көрісу – день радости, встреч и прощения
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Для наших мам!
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт

Читайте также

Министр культуры и информации РК провела ряд двусторонних в…
К вам едет... музей
Вдохновленные песней
Разобрать по косточкам? Нет, лучше собрать целую выставку и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]