Токаев поздравил Халиму Якоб с Национальным днём Сингапура

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Сингапура Халиме Якоб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Президент высоко оценил тесное партнерство двух стран, основанное на искренней дружбе и плодотворном политическом диалоге.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе двусторонних переговоров договоренности в мае текущего года станут прочной основой для развития стратегического взаимодействия между Казахстаном и Сингапуром.