Команда Kazakhstan C стала абсолютным победителем престижного турнира, а команда Kazakhstan А заняла 2-е место в общем зачете

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил казахстанских участников международных соревнований антитеррористических подразделений UAE SWAT Challenge-2026 в Дубае с показанным там великолепным результатом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил отличную профессиональную, физическую и боевую подготовку отечественных бойцов, представляющих СГО, МВД, КНБ, а также проявленные ими волю к победе и высокий дух патриотизма.

Президент пообещал должным образом отметить спецназовцев – участников соревнований, в которых приняли участие 109 команд из 48 стран.