Профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать наша молодежь, говорится в поздравлении, передает Kazpravda.kz .

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем труда.

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем труда! Этот важный праздник посвящен настоящим труженикам, созидательные усилия которых лежат в основе устойчивого прогресса страны. В их неустанной каждодневной деятельности проявляются истинный патриотизм и сопричастность к судьбе Родины», – говорится в поздравительной речи главы государства.

Токаев отметил, что трудолюбие, предприимчивость и ответственность, постоянное стремление к знаниям и саморазвитию – все эти качества гармоничной личности ярко раскрываются в людях труда, олицетворяющих собой понятие «Адал азамат».

«Поэтому именно профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать наша молодежь. Недаром в народе говорят, что труд украшает человека, а человек – свою эпоху. Добросовестный усердный труд – залог жизненного успеха. Государство сделает все для соблюдения этого основополагающего принципа. Глубоко убежден, что Справедливый Казахстан смогут построить только трудолюбивые и ответственные граждане», – подчеркнул президент страны.