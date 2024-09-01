Токаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Президент
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Президент пожелал братскому народу Узбекистана благополучия и процветания, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В своей поздравительной телеграмме Глава государства отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Президент пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.

#Узбекистан #Касым-Жомарт Токаев #День независимости #Шавкат Мирзиёев

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