Токаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
32
Президент пожелал братскому народу Узбекистана благополучия и процветания, передает Kazpravda.kz
В своей поздравительной телеграмме Глава государства отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой на всестороннее укрепление казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
Президент пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.