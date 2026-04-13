Касым-Жомарт Токаев поздравил Низара Амиди с избранием на пост Президента Ирака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства пожелал успехов в реализации его политических инициатив, направленных на обеспечение процветания Ирака и его народа.

Президент Казахстана также выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на узах традиционной дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь развиваться.