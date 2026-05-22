Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова

Айман Аманжолова
Касым-Жомарту Токаеву доложили о деятельности Палаты по законодательному обеспечению конституционной реформы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 

Ерлан Кошанов сообщил, что Парламентом качественно и в срок приняты семь конституционных законов, обеспечивающих практическую реализацию норм новой Конституции.

Среди них конституционные законы «О Президенте», «О Курултае и статусе его депутатов», «О Қазақстан Халық Кеңесі», «О статусе столицы», «О специальном правовом режиме города Алатау» и другие.

Работа над ними велась открыто с привлечением общественности и экспертных кругов.

В целом, с начала сессии Мажилисом принято и направлено в Сенат 89 законов. В частности, Строительный, Цифровой кодексы, законы об искусственном интеллекте, о банках и банковской деятельности, по профилактике правонарушений, внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, о государственной службе, государственных наградах, по вопросам науки, повышению статуса педагога, противодействию коррупции, деятельности частных судебных исполнителей и другие.    

На рассмотрении депутатов находится 80 законопроектов. Это законопроекты по вопросам амнистии в связи с принятием новой Конституции, цифровизации и безопасности дорожного движения, местному самоуправлению, развитию рынка телекоммуникаций, развитию отрасли машиностроения, по вопросам технического и профессионального образования, о нотариате и другие.

Так же председатель Мажилиса проинформировал, что до конца текущей сессии Мажилис планирует заслушать отчет председателя Высшей аудиторской палаты по эффективному расходованию средств, выделенных на развитие науки, отчеты Правительства и ВАП по исполнению республиканского бюджета за 2025 год, а также информацию Правительства о результатах рассмотрения обращений избирателей по итогам выезда депутатов в регионы.

«В законотворческой работе Мажилис уделяет особое значение открытости и сотрудничеству с экспертными кругами. Регулярно проводятся заседания Общественной палаты», - сказал Ерлан Кошанов.

Также спикер Мажилиса рассказал об итогах работы по линии парламентской дипломатии, деятельности в рамках ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций. 

 

