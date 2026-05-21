Президент дал ряд поручений акиму Кызылординской области

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об основных макроэкономических показателях региона за январь-апрель текущего года, а также о планах дальнейшего социально-экономического развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Мурат Ергешбаев сообщил, что в регионе сформирован благоприятный инвестиционный климат.

В рамках диверсификации экономики в ближайшие три года планируется реализация 48 инвестиционных проектов на сумму 1 трлн 900 млрд тенге. В этом году начнется работа по возведению 14 крупных проектов на сумму 1 трлн тенге.

В соответствии с поручением Президента, озвученным на заседании Национального курултая, в Кызылорде ведется строительство многопрофильной больницы на 300 мест, поликлиники на 500 мест, перинатального центра на 200 мест, нового драматического театра и современной библиотеки.

Кроме того, запущен первый этап проекта по расширению автодороги Кызылорда – Актобе. В ближайшее время планируется приступить к строительству автодороги Бейнеу – Сексеул. Также предусмотрен ремонт 138 км автомобильных дорог, улиц и мостовых переходов, в результате доля дорог в хорошем состоянии достигнет 95,5%.

До конца года к системе газоснабжения будет подключено 10 населенных пунктов, что позволит обеспечить доступ к газу для 85% жителей.

В этом году планируется предоставить 2 400 квартир для граждан, стоящих в очереди на жилье.

По итогам встречи, Глава государства поручил акиму области продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций, улучшению экологической ситуации и внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.

