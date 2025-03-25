Токаев поздравил президента Греции с днем независимости

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Пресс-служба Акорды опубликовала текст поздравления главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент с удовлетворением констатировал, что основанное на дружбе и взаимопонимании многогранное сотрудничество между Астаной и Афинами крепнет с каждым годом.

Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения двух стран будут и впредь развиваться по восходящей линии.✔️

Президент Казахстана пожелал Константиносу Тасуласу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному греческому народу – процветания и благополучия.

#Токаев #поздравление #Греция #День независимости

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