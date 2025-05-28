Токаев поздравил Президента и народ Азербайджана с Днем независимости

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты, – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – благополучия и процветания.

#Токаев #поздравление #Азербайджан #День независимости

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