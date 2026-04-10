Президент подчеркнул, что представители Казахстана подтвердили высокий класс отечественной школы бокса, завоевав первое место в общекомандном зачете

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил национальную сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате Азии в Улан-Баторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

В поздравлении отмечается, что особый вклад в общую победу внесли Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец и Дина Исламбекова, поднявшиеся на высшую ступень пьедестала почета.

Глава государства пожелал отечественным боксерам и в будущем достойно защищать цвета национального флага на крупнейших мировых состязаниях.