Токаев позвонил триумфатору Олимпиады

– Ты показал миру дух и сильный характер нашего народа. Мы все гордимся тобой. Ты настоящий джигит: сдержал свое слово и добился впечатляющей победы. Пусть наш флаг всегда высоко развевается благодаря таким спортсменам, как ты. Иди к новым свершениям. Желаю тебе и твоей семье благополучия. До встречи в Астане! – сказал президент.