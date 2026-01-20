В Кызылорде под председательством Главы государства проходит V заседание Национального курултая, сообщает Kazpravda.kz
В ходе своего выступления Президент предложил назвать новый однопалатный парламент Курултаем.
«В итоге было высказано мнение, что общее количество мандатов должно составлять 145. Число заместителей председателя — три, а количество комитетов не должно превышать восьми», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что новая структура парламента обеспечит эффективность работы законодательного органа и позволит сосредоточиться на приоритетных вопросах развития страны.