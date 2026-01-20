В ходе своего выступления Президент предложил назвать новый однопалатный парламент Курултаем.

«В итоге было высказано мнение, что общее количество мандатов должно составлять 145. Число заместителей председателя — три, а количество комитетов не должно превышать восьми», - сказал Касым-Жомарт Токаев.