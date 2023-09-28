Токаев предложил Шольцу создать консорциум совместных сырьевых проектов

В ходе официального визита в Берлин Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с федеральным канцлером Германии в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства выразил признательность федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу за радушный прием и вновь заверил, что Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с Германией – ключевым партнером РК в Европейском Союзе.

Как он отметил, между Астаной и Берлином поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, тесное взаимодействие ведется в рамках многосторонних площадок.

По словам Токаева, сегодня Германия – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. На долю республики приходится порядка 83% всей торговли Германии с регионом Центральной Азии, двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25%, составив 2,8 млрд долларов.

Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, «зеленой» энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.

В качестве практического шага Касым-Жомарт Токаев предложил создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов.

Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.

Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспиийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.

Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе «зеленого» водорода. В данном контексте отмечена важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.

Кроме того, президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.

В свою очередь федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном. Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.

Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном. В частности, выражена заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов. Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования «зеленой» энергетики и совместного продвижения климатической повестки.

Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.