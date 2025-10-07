Токаев предложил учредить Центр цифровых инноваций ОТГ

Президент
148
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе выступления на XII саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев также выступил с инициативой по созданию в рамках Организации Совета по кибербезопасности и Центра цифровых инноваций

Изображение сгенерировано Copilot

Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением учредить Центр цифровых инноваций ОТГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Остановившись на значении цифровизации и искусственного интеллекта, Президент подчеркнул, что Казахстан поставил стратегическую цель – стать полностью цифровым государством.

«Для широкого внедрения ИИ мы начали подготовку квалифицированных кадров. С начала года более 400 тысяч студентов прошли специальное обучение. Кроме того, мы планируем открыть первый исследовательский университет, который будет готовить специалистов по ИИ. Казахстан готов выделить специальные гранты для молодых людей из тюркских стран, желающих обучаться в этом учебном заведении», – сообщил он.

Глава государства выдвинул ряд инициатив, которые можно реализовать в рамках Организации.

«Недавно в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.Aі. Предлагаю на его базе создать Центр цифровых инноваций Организации тюркских государств, который будет поддерживать стартапы, развивать совместные проекты, обеспечивать обмен опытом в сфере ИИ и привлекать венчурный капитал. Следует рационально использовать потенциал цифровизации и ИИ во благо наших народов, а также предотвращать риски и вызовы, связанные с новыми технологиями. Поэтому предлагаю посвятить неформальный саммит Организации, который пройдет в следующем году в Казахстане, теме «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Мы готовы организовать международную конференцию с участием квалифицированных экспертов в преддверии этой встречи», – предложил Президент.   

Кроме того, Президент высоко оценил уникальную роль и потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в деле укрепления стабильности, безопасности и мира на пространстве тюркских государств.

«Выражаю искреннюю признательность азербайджанской стороне, а также всем тюркским странам за поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Тюркские государства преследуют общую цель – укрепление безопасности и противодействие различным вызовам, в том числе терроризму, и в этом вопросе между нами налажено успешное взаимодействие. Мы неизменно содействуем реализации инициатив по поддержанию глобальной безопасности. Однако останавливаться на достигнутом нельзя», – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что многие страны столкнулись с кибератаками – новой угрозой, не имеющей границ.

«Предлагаю создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем Совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области. Итоги прошедшей в Алматы в сентябре этого года конференции, посвященной данной теме, в очередной раз подтвердили важность укрепления сотрудничества в вопросах кибербезопасности», – сказал Президент.
#Касым-Жомарт Токаев #Акорда #ОТГ #Центр цифровых инноваций

