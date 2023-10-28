Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер, сообщает Акорда.

"Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. Президент подчеркнул, что будут выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших", – говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.