Подробнее об этом проинформировали в Акорде
Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Главы государств в традиционно дружественной и доверительной атмосфере обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахстанско-российских многогранных отношений.
Президенты с удовлетворением отметили последовательное исполнение договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Дана положительная оценка проводимой работе по углублению культурно-гуманитарных связей, также отмечена важность дальнейшего продвижения совместных научно-образовательных инициатив.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое приглашение российскому Президенту посетить с государственным визитом Казахстан.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.