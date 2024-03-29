Токаев принял главу крупнейшей машиностроительной компании Сян Вэньбо

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В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с главой одной из крупнейших мировых машиностроительных компаний Сян Вэньбо были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в сфере «зеленой» энергетики. Корпорация участвует в реализации проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт и рассматривает возможности строительства завода по сборке башен, лопастей и гондол для ВЭС.

Президент отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с Sany Group Co. Ltd. В частности, перспективным представляется налаживание совместного производства в нашей стране спецтехники, а также соответствующих комплектующих.

Китайской компании было предложено изучить возможность открытия в Казахстане регионального R&D центра, который будет обслуживать ее деятельность на рынке ЕАЭС.

В завершение встречи глава государства пригласил Сян Вэньбо принять участие в Международном форуме Астана, который состоится в этом году в Казахстане.